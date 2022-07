Siemens Gamesa forbliver i Esbjerg

Artiklen er opdateret 18. juli klokken 15.30 med oplysningen om, at Siemens Gamesa afviser planer om at lukke produktionen i Brande og Esbjerg 1. juni 2023.

Det fremgik tidligere mandag formiddag, at Siemens Gamesa ville lukke produktionen af offshore nacelleproduktionen i Esbjerg og Brande 1. juni 2023. Oplysningen kom fra DK Vindkraft på baggrund af et referat fra et samarbejdsudvalgsmøde, som DK Vindkraft er i besiddelse af.



Mandag eftermiddag afviser Siemens Gamesa dog overfor EnergiWatch, at de vil lukke produktionen af naceller i Brande og Esbjerg.

Påstanden om, at Siemens Gamesa ville overflytte medarbejderne til andre afdelinger, og at omkring 600 medarbejderne var fyringstruede, er dermed afkræftet.

Fabrikschef hos Siemens Gamesa i Brande og Esbjerg, Martin La Cour Søborg, fastslår overfor TV Midtvest, at der ikke er hold i rygterne om nedlukning af produktionen.

- Det er jo selvfølgelig beklageligt for de medarbejdere, der starter deres sommerferie i dag, at de kan læse, at deres arbejdsplads lukker, men det er slet ikke korrekt. Vi lukker den ikke, siger han til regionalstationen.



Fabrikschefen fortæller, at de nu sender en mail ud til alle ansatte, hvor de beklager rygterne.