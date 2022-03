Sjælden fugl spottet i Ribe - er der nogen der savner den?

Enten er den kommet helt på afveje, eller også er den fløjet bort fra en dyrehave.

- Jeg stod 10 meter fra den, og man behøvede ikke at have zoom på kameraet for at tage gode billeder, så den er ikke særligt bange for mennesker, fortæller Torben Hestehave.

Torben Hestehave, der er amatørfotograf, fortæller, at når han den seneste uge har kigget til fuglen på engen foran Ribe by, så er han ikke alene.

- Der har mange gange stået virkelig mange fugleinteresserede på engen for at se nærmere på fuglen, fortæller han.

Nok ikke en vild fugl

Ifølge Klaus Melbye, der er leder af det nærliggende Vadehavscenter, så er det næppe en vild Sort Ibis, der har fundet hele vejen til Danmark.

- Jeg har ikke selv set fuglen, men jeg har hørt, at den, der er set ved Ribe, er meget lidt sky overfor mennesker. Så selvom man aldrig skal sige aldrig, så hælder jeg til, at det er en Sort Ibis, der er undsluppet et voliere et eller andet sted, for det er ikke en fugl, der normalt vil søge mod vores breddegrader, siger han.

Så hvis du savner en Sort Ibis eller kender nogen, der gør, så kan den altså i disse dage findes i Ribe.