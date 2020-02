Sjælden næbhval er et trækplaster

Lørdag kunne alle interesserede kigge forbi Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg for at se den sjældne næbhval. Video: Ole Møller, TV SYD

En småhovedet hval ligger på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, efter den fredag strandede på Rømø. Det er det første fund af arten her i Danmark og derfor noget af et trækplaster på museet denne lørdag i skolernes vinterferie.

- Det er jo spændende. Det er ikke noget, der sker hver dag. Og mine børn går op i sådan noget, siger Henriette Himmelstrup fra Esbjerg, der har taget turen til museet med sine børn.

Lørdag kunne alle interesserede kigge forbi Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg for at se den sjældne næbhval. Foto: Ole Møller, TV SYD

Folk fra hele landet til obduktionen

For at imødekomme den store interesse stod biolog ved Fiskeri- og Søfartsmuseet Charlotte Thøstesen ved hvalen og forklarede de nysgerrige besøgende om den sjældne art.

- Der har været meget interesse. Allerede ved indgangen spørger folk, hvor hvalen er henne. Så de har hørt om den allerede, når de ankommer hertil, fortæller hun.

Den strandede småhovedet hval er målt til at være omkring seks meter, hvilket betyder, at det er et voksent individ. På mandag skal den obduceres af fagfolk fra hele landet.

- Vi skal blandt andet undersøge dødsårsagen, men også tage en masse prøver. Vi måler den på alle leder og kanter. Vi tager vævsprøver til vævsbanken og har kontakt til landets forskere på universiteterne, så de kan komme her eller vi kan tage prøver til dem, siger hun.

Den småhovedet hval er en næbhval, og næbhvaler er én af de familer af tandhvaler, som man ved mindst om her i Danmark. Det er hvaler, som man sjældent ser i danske farevande.