Skib brød i brand i Esbjerg Havn

Ifølge Jydske Vestkysten steg massiv sort røg til vejrs fra branden kort efter klokken 10.

Avisen skriver, at der er tale om et skib, der er til ophugning hos Smedegaarden A/S.



Sydvestjysk Brandvæsen var dog hurtigt til stede og påbegyndte slukningen. Beredskabsinspektør Lenni Schmidt fortæller, at man hurtigt kontrol over branden.

- Branden er opstået, fordi der blev arbejdet med en skærebrænder i forbindelse med ophugningen. Ilden er nu slukket, og vi er ved at forlade området, siger beredskabsinspektøren til TV SYD.