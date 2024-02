Skifteretten udpeger advokat til at få styr på pengene i Esbjerg fodbold

Sportsligt hat EfB kurs mod oprykning. Økonomisk har klubben kurs mod afgrunden. Eller havde. Nu har skifteretten udpeget en advokat, der skal finde en plan, der kan redde klubben og sikre, at kreditorerne får alle eller en del af deres penge.

- Det er en milepæl i klubbens historie. Jeg tror ikke, at der var nogen, der havde forestillet sig det her for tre år siden. Det er sgu vildt, siger journalist på JydskeVestkysten, Ole Bruun.

Det er skifteretten, der har indsat advokat Søren Volder til at forestå en rekonstruktion af klubben. Det betyder, at bestyrelse og direktion er afsat, indtil der er fundet en løsning. Lokale kræfter har foreslået en løsning, der går ud på, at de amerikanske investorer, der for tre år siden købte sig ind i klubben under megen virak, siger farvel til deres investering på 30 millioner kroner, men får de fire millioner, der lånte klubben sidste år tilbage.