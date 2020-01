Skoleelever vinder pris med film om kærestevold

At have en kæreste er skønt. For det meste. Men kærlighed kan gøre ondt. For 16.000 unge hvert år gør det helt fysisk ondt. De har ifølge undersøgelse fra VIVE oplevet fysisk kærestevold.

Men det kan være meget svært at snakke om. At ens kæreste har slået. Eller har udøvet anden form for vold. Psykisk eller seksuel vold. Voldelige former som er endnu sværere at snakke om.

Foreningen Bryd Tavsheden har derfor sat fokus på kærestevold - med vægt på netop psykisk vold - med en kreativ konkurrence. Med en pris på 10.000 kr. Den blev uddelt i dag torsdag og den heldige vinder er: Tre 14-årige elever fra 8.V og 8.U på Vita-skolen i Esbjerg.

Mia Bjerge Fjord, Lærke Muff Førrisdahl og Christina Birkelund Rasmussen med præmien - og en check på 10.000 kr. Foto: Finn Grahndin

Volden tynger

- Det er skønt - og vildt overraskende, siger Mia Bjerge Fjord.

De tre satte sig ned og forsøgte at tænke "ud af boksen" med inspiration fra poetry slam.

Videoen viser en pige, der læser et digt op, mens hun kigger ind i kameraet. Over hendes skuldre hænger forskellige ord som ”manipulation”, ”ensomhed” og ”kontrol”. I digtet fortæller hun om sit forhold, som over tid eskalerer til, at hun udsættes for psykisk vold. Ordene over hendes skuldre viser de negative følelser, hun oplever i forholdet, som føles som vægt på hendes skuldre. Til sidst tager hun ordet ”kontrol” i egne hænder, som illustration på, at hun tager kontrol over eget liv.

Ros fra minister

Det svære og hårde emne har fået eleverne til at tænke nye tanker.

- Jeg har lært at man skal sætte pris på sig selv. At man er meget værd og har ret til at være sig selv, siger Lærke Muff Førrisdahl.

Videoen har imponeret helt ind i regeringen.

- Filmen vinder førstepladsen i kategorien 7.-9. klasse, fordi den fremstiller unges oplevelser i et psykisk voldeligt forhold. Der er en meget fin symbolik i, at hendes negative følelser tynger på hendes skuldre. Især er det flot belyst, hvordan hun prøver at retfærdiggøre at blive i forholdet, selvom hun udsættes for psykisk vold, siger minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, der står politisk bag initiativet.

Krista Refsgaard Eriksen, folkeskolelærer: - Jeg er SÅ stolt af mine elever. Foto: Finn Grahndin

Nogle børn er mere udsatte for grov vold end andre: Børn der vokser op i en familie med alkolhol- eller stofmisbrug

Børn der har en diagnose

Børn med en anden etnisk baggrund end dansk

Børn hvis familie er presset økonomisk Kilde: Børnerådet.

Manipulation og trusler

Psykisk kærestevold er en voldsform, der ofte foregår i det skjulte, ikke giver synlige blå mærker og dermed kan være svær at få øje på. Psykisk kærestevold kan fx være vedvarende ydmygelser, kontrol, følelsesmæssig manipulation og trusler. Det kan være at blive styret af sin kæreste og ikke selv få lov til at træffe sine egne valg, såsom hvilke venner man vil se og hvilket tøj, man ønsker at gå i.

- Jeg har lært meget om de tidligere tegn på et dårligt forhold med vold, så man får stoppet det i tide, siger Christina Birkelund Rasmussen.

Psykisk vold kan have tendens til at eskalere over tid. 4 ud af 100 unge kvinder og 1 ud af 100 unge mænd i aldersgruppen 16-19 år har inden for en 1-års periode været udsat for psykisk partnervold.

Se filmene

Vinderne er udvalgt af en dommerkomité bestående af Ligestillingsafdelingen, Det Kriminalpræventive Råd, Bryd Tavsheden samt youtuber Louise Bjerre og forfatter Sebastian Bune.

