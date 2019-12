Skoleleder om 'problemtunnel': SSP og politi bliver inddraget

Tunnelen ligger få hundrede meter væk fra Vitaskolen Bohr. Det er blevet et samlingspunkt for skolens elever. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Unge mennesker, der råber eller truer de små elever på vej i eller fra skole. Episoder med fyrværkeri og slåskampe mellem skoleelever. Ved en tunnel få hundrede meter fra Vitaskolen Bohr i Esbjerg har der været flere hændelser. I fredags skete der endnu en. Nogle elever fra skolen var i 12-pausen oppe at slås, og ifølge et vidne stod flere unge og så på eller filmede slåskampen, der foregik lige foran dem.

Vidnet, Mette Jacobsen, greb hurtigt ind og fik afbrudt slåskampen, men inden da, fortæller hun, at hun så en ung person sparke en dreng i hovedet og maven.

Vi kontakter vores lokale betjent med henblik på at undersøge nærmere, hvad der er sket, og hvor alvorligt det er. Hvis der er sket noget meget alvorligt, må det have et politimæssigt efterspil. Ole Lerke, skoleleder, Bohrskolen

Skoleleder Ole Lerke fortæller, at de allerede er ved at tage hånd om sagen. I fredags kontaktede de SSP, og på mandag bliver nærpolitiet også inddraget i sagen.

- Vi kontakter vores lokale betjent med henblik på at undersøge nærmere, hvad der er sket, og hvor alvorligt det er. Hvis der er sket noget meget alvorligt, må det have et politimæssigt efterspil. Det skal politiet dog afgøre, siger Ole Lerke til TV SYD.

Det er ikke første gang, at skolelederen er nødt til at hive fat i de to hjælpere for at få kontrol over episoderne ved tunnelen. Det har før hjulpet, og Ole Lerke fortæller også, at der har været ro på i en periode.

SSP kan hjælpe med det forebyggende arbejde, og så skal der ses på, om der kan føres tilsyn med tunnelen før, i og efter skoletid af nærpolitiet, lærere eller SSP.

Forældreansvar

Når der sker en hændelse som den i fredags, kontakter skolen både forældre og elever, der har været impliceret. Derudover plejer skolen også at snakke med de ældste elever i udskolingen og forældrene helt generelt for at gøre opmærksom på, at de også er nødt til at tage en snak med deres børn.

Den holdning bliver bakket op af Diana Mose Olsen, formand for Børne- og Familieudvalget i Esbjerg (SF), der mener, at forældrene også har et ansvar.

- Selvfølgelig skal skolen handle, men det skal forældrene også. Forældrene har et ansvar for at tale med deres børn om, hvad der er rigtig eller forkert. Hvis de her videosekvenser med et overfald bliver sendt rundt, så er det jo rent faktisk også ulovligt for den, der filmer, siger hun til TV SYD.

Ole Lerke tror på, at forældrene gør, hvad de kan, men indrømmer også, at det kan være svært at nå de unge mennesker.

- Der er en verden, som vi som forældre ikke har adgang til, og det kan være rigtig svært. Vi kan kun gang på gang tage de her snakke og være opmærksomme - og hvis de høre noget, så skal de tage affære, opfordrer skolelederen til.

8-9 klasse må forlade skolens grund

På Vitaskolen Bohr er det kun ottende og niende klasseeleverne, der må bevæge sig udenfor skolens grund i skoletiden. Det har skolebestyrelsen bestemt.

- På baggrund af den her episode, som har foregået i skoletiden, synes jeg, vi skal kigge på, om den beslutning skal ændres, siger Ole Lerke.

Han siger, at eleverne jo i princippet ikke har behov for at forlade skolens matrikel, men at det er en frihed, de alligevel har valgt at give eleverne.

- Jeg er dog ked af, at det er de få der skal ødelægge det for mange, siger han.