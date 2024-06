Skolelever fik undervisning i grundloven på en halv fridag

Undervisningen stod nemlig i demokratiets tegn.



Der var elevrådsvalg, undervisning i grundloven og grundlovstale fra Christian Varming, der er pædagogisk leder på Bakkeskolen Cosmos.

- Når nu grundlovsdagen er demokratiets festdag, så er det klart, at det er oplagt for en skole at bruge dagen til at undervise eleverne i grundloven, siger han.

Esbjerg Kommune var sammen med Fanø Kommune de eneste, der holdt folkeskolerne åben indtil klokken 12 grundlovsdag. De resterende 12 sydjyske kommuner holdt lukket.