Skoleskibet: Villads hjem bliver vendt op og ned

Villads Frost Friis på 21 år har aldrig været vild med at gå i skole. Men nu er han vild med at være elev på skoleskibet Danmark. Foto: Finn Grahndin

Skoleskibet Danmarks skønhed er halvt skjult af en stor teltdug. Men fuldriggerens tre master afslører fra lang afstand, hvor i Esbjerg havn den ligger. Nemlig ved Esbjerg Shipyard.

Værftet har nemlig fået ordren på at renovere sejlskibet fra inderst til yderst.

En af de unge, der var med på den sidste togt, Villads Frost Friis, arbejder med på projektet. Skibet ligner bestemt ikke sig selv.

- Det er helt mærkeligt, at se mit "hjem" gennem tre en halv måned på den måde blive vendt op og ned, mens det roder med alt muligt. Her plejer at være helt ryddeligt og rent, siger han.

Skoleskibet med sine tre master rager op i Esbjerg Havn med borerigge som naboer Foto: Finn Grahndin

Skibet trængte til det

Den omfattende helt-ind-til-skelettet-renovering af skibet er det første i dets 86-årige historie. Det sker gennem flere etaper med den gennemgribende sidste etape i Esbjerg.

- Vi er naturligvis stolte over, at få ordren på dette helt specielle arbejde, siger Henrik Thrane, vicepresident i Esbjerg Shipyard.

Henrik Thrane, Esbjerg Shipyard, vandt ordren og er stolte over at kunne få lov til at arbejde med så stor en renovering af en af Danmarks to skoleskibe, Foto: Finn Grahndin

Sejlskibet må kæmpe sig gennem al slags vejr, og det sætter selvfølgelig sine spor på det halvgamle skrog. Både udvendigt og indvendigt.

- Skibet trængte til at blive set efter i sømmene. Det var nu det skulle ske. Men når vi sejler fra Esbjerg erfter renoveringen, er skibet i tip-top stand, siger projektleder og maskinchef Morten Risom, der selv er fra Esbjerg.

Håndværkere i gang på alle dæk

Sidst i juni i år ankom skoleskibet til Esbjerg. Nu har den fået en helt ny besætning. Nemlig 60-65 håndværkere og andre, der er i fuld gang på alle dæk.

- Vi har faktisk været en hel del flere i gang på skibet på samme tid, og vi bliver flere senere for at nå at blive færdige til tiden, siger Morten Risom.

Nu er fugten og rusten væk og opbygningen af hele apteringen begyndt. Her er en duft af teaktræ på grund af arbejdet med det nye skibsdæk, der er ved at blive lagt.

Håndværkere - mange med specialviden om sejlskibe - arbejder på skoleskibet, der er delvist dækket af et plastiktelt. Foto: Finn Grahndin

Dyrt at holde sig på toppen

Renoveringen er en slags livsforlængende behandling, og den skal sørge for at skoleskibet holder sig på toppen af bølgerne i mange år fremover. Men det koster. Faktisk løber arbejdet op i et pænt tocifret millionbeløb. Det er ikke offentliggjort, men ifølge TV SYDs kilder ligger beløbet på omkring 30 mio. kr.

Donationer og støtte Donationer på i alt 20 millioner kroner er kommet fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Lauritzen Fonden, Hempel Fonden, Augustinus Fonden og Dampskibsselskabet Norden A/S // Orients Fond.

Desuden har regeringen og dens støttepartiet netop afsat 20 millioner kroner som særtilskud til Skoleskibet Danmark og Georg Stage. De 12 mio. kr. går til "Danmark" til en ekstra togt og til renoveringen.

"Danmark" blev bygget på Nakskov Skibsværft i 1932-33. På det tidspunkt var sejlskibene allerede blevet sejllet agterud af udviklingen, men man valgte at lade Danmark sejle videre for at bevare de gamle sejltraditioner. I dag er skoleskibet med i den fem måneder lange uddannelse af 80 skibsassistenter årligt. En af dem er Villads Frost Friis fra København.

Villads vil ud at sejle

- Jeg vil rigtig gerne med på næste togt til Caribien eller det næste igen til OL i Tokyo, men det kan jeg desværre ikke. Jeg skal i stedet ud at sejle med andre skibe for at få noget erfaring som ubefaren skibsassistent. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle gå den her vej, men efter at jeg har været afsted på togt med skoleskibet Danmark, så er det helt klart, det jeg vil. Ud at sejle, siger han.

Esvagt i Esbjerg, der er eksperter i sikkerhed og support til søs, aftager cirka 10 af de uddannede skibsassistenter om året. Nogle af eleverne vælger at læse videre til skibsfører eller maskinmester.

Renoveringen af "Danmark" skal være færdigt den 18. januar næste år.

Skoleskibet Georg Stage er eneste andet danske skoleskib.