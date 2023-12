Slæbebåd fører krydstogtskib til Tyskland efter stormuheld

Det er senest lykkedes en slæbebåd fra Esvagt at få kastet en slæbetrosse om bord på "MS Maud", hedder det.

- Et skib fra Esvagt slæber det langsomt mod Bremerhaven i Tyskland med omkring 8 til 9 knob, siger en talsmand for Det Nationale Maritime Operationscenter i Danmark til Reuters.

Rederiet Hurtigruten, der ejer krydstogtskibet, nævner ikke, at skibet er på slæb.

- Efter sikkerhedstjek og tekniske vurderinger har vi med udgangspunkt i vejrforholdene besluttet at ændre den planlagte sejlrute. Planen er at sejle skibet til Bremerhaven i Tyskland. Vi arbejder på at arrangere den videre rejse hjem for alle gæsterne om bord.

Det siger rederiets talsmand, Johnny Stanley-Brown til nyhedsbureauet NTB.

Han fortæller, at ingen er kommet til skade om bord, og at skibet ligger stabilt og sejler for egen kraft.