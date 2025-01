Se billederne: Enorme slanger pumpede 70.000 liter vand i minuttet

Af Peter Elgaard Udgivet 8. jan

Venstrepolitikeren Jakob Lose afslørede onsdag morgen, at han slutter sin kommunalpolitiske karriere i Esbjerg Byråd til nytår.

Telefonen har ikke været stille, siden Jakob Lose (V) onsdag morgen annoncerede, at han trækker sig fra kommunalpolitik. - Jamen, det er søde og venlige kommentarer fra folk, som synes, at jeg har gjort det godt igennem årene, fortæller han. Efter 24 år i byrådet for Venstre i Esbjerg glæder han sig over, at både politiske mod- og medspillere har kontaktet ham. - Det er meget rart at få at vide fra nogle af dem, jeg har været oppe at diskutere med i årenes løb, at de også kvitterer for godt samarbejde, siger han.

Tidsmæssigt kompliceret familieliv Beslutningen om at forlade kommunalpolitik har været i proces hos ham i lang tid. Den endelige beslutning er truffet for relativt nylig.

Stephanie Lose (V) er landets økonomiminister og kandidat til Folketinget ved næste valg. Foto: Anne Sophie Lindinger, tvSyd

Hans erhvervskarriere, hvor han er medejer af fire it-virksomheder og direktør i den ene, har vejet tungt. Ligesom familielivet også har. - Der er sket en del i mit både arbejdsliv og også i det private her hos os de sidste tre år. Dels har jeg jo gang i min erhvervsmæssige karriere, hvor jeg nu er medejer af fire virksomheder og direktør i den ene. - Dels er det heller ikke nogen hemmelighed, at vi også til tider har et lidt tidsmæssigt kompliceret familieliv derhjemme. Forstået på den måde, at jeg har en hustru, der også bruger lidt tid på politik og arbejder i København fire dage om ugen, fortæller Jakob Lose. Hustruen Stephanie Lose var tidligere formand for Region Syddanmark, der ligger i Vejle. Siden sidste år har hun været økonomiminister i SVM-regeringen med fast arbejdsplads i København. - Det trækker selvfølgelig lidt hårdere veksler på familielivet end et job i Vejle, hvor hun kom hjem hver dag, siger han.

I god tid før valg At han allerede et lille år i forvejen melder ud, at han forlader kommunalpolitik, hænger sammen med årets kommunalvalg i november. - Det er jo sådan, at når man går ind i et kommunalvalgår, er der nogle forskellige mekanismer, som går i gang. Der skal blandt andet være opstillingsmøde i partiet allerede her til marts, og i fairness overfor over for min politiske organisation er det jo også fint, at jeg bekender kulør, når nu beslutningen er truffet, siger han.

