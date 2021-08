Slut med hjemmearbejde, men Louise vil stadig arbejde hjemme: - Det giver mig ro og fordybelse

Louise Liberty Dohrmann og hendes mand har en søn på halvandet år. Også i den sammenhæng er fleksible arbejdsfold en gave, mener hun.



- Det giver et nøk op i fleksibilitet med sådan en lille fyr også at tage vare på, så det fungerer utrolig fint for hele familien.



Hjemmearbejde stadig en mulighed efter corona

I Esbjerg Kommune har man besluttet, at erfaringerne med hjemmearbejde under corona-nedlukningen overordnet set har været så gode, at det stadig vil være en mulighed for de ansatte at arbejde hjemme, hvor arbejdsfunktionerne tillader det.

- Vi giver de medarbejdere, der fortsat har lyst, mulighed for at arbejde hjemme en til to dage om ugen. Det er selvfølgelig udelukkende i de funktioner, som ikke kræver fremmøde, siger Birgitte Stenderup, der er personale- og udviklingschef og HR-direktør i kommunen.

Hun understreger, at der ikke er lavet en fast formel for, om det er en eller to dage om ugen, hvor medarbejderne kan arbejde hjemme - men at det er i de enkelte afdelinger, at cheferne sammen med medarbejderne beslutter, hvordan det skal fungere.

Hjælpemidler til rådighed

- Desuden giver vi alle administrative medarbejdere mulighed for at få hjælpemidler som skræm, borde, stole, lys og lignende hjem, så de kan løse opgaverne, så arbejdsmiljøloven overholdes, siger Birgitte Stenderup.

Det er helt frivilligt for medarbejderne, om de vil fortsætte med at arbejde hjemme nogle dage om ugen, eller man vil møde ind på sin arbejdsplads alle ugens dage. Hos lederne kræver det ifølge HR-direktøren helt nye måder at være chef på:

- Den her coronaperiode har lært os nye ledelsesgreb, men den har også stillet helt nye krav til lederevne, da der er meget forskel på, hvordan folk arbejder og trives. Nogle trives bedst i nærhed og med tætte relationer - andre er selvkørende, det tager vi hånd om, så vi kan hjælpe lederne ude i de enkelte afdelinger, siger Birgitte Stenderup.