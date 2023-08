Søsyg ripenser drømmer om en maritim fremtid, hvor efterspørgslen er stor

De 63 unge skal besøge Esvagt gennem deres dage i Esbjerg. Skoleskibet Georg Stage modtager hvert år tre gange så mange ansøgere, som de har plads til. De sidste fire år har skibet fået bevillinger til at sejle to togter med 63 unge på hver om året.

Den bevilling udløber ved udgangen af i år. Georg Stage og virksomheder som Esvagt forsøger nu at få togterne på finansloven, så der også fremover kan sejles to togter om året i stedet for et enkelt.

- Det er meget vigtigt for os, der kommer flere. Vi kan ikke sejle, hvis vi ikke får bemandet vores skibe. Kan vi ikke det, er vi nødt til at finde udenlandske medarbejdere. Det er nogle super gode mennesker, men vi er jo et dansk rederi, så det er også lidt vores hjerteblod, at vi fortsat gerne vil have danskere, fortæller Tina Halkjær Nielsen.

Spændende verden

Når Leander Cleyton modtager uddannelsesbeviset fra Georg Stage om 18 uger, skal han efterfølgende en tur i livgarden.

På trods af sin søssyge, er han dog ikke skræmt for en fremtid i den maritime branche. Han føler nemlig, det er en verden, der giver en flere kompetencer.