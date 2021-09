Solceller på sygehusenes tage har stor effekt

Faldet i CO2-udledning skyldes blandt andet regionens mange solcelleanlæg.

I foråret er en række nye solcelleanlæg bl.a. på nybyggerier på sygehusene i Esbjerg, Kolding og Aabenraa taget i brug.

Regionen har nu i alt 62.000 kvadratmeter solceller i brug, og de leverer samlet set ni pct. af regionens strømforbrug.

- Der er tale om grøn strøm, og jeg er på klimaets vegne glad for, at vi også ad den vej er lykkedes med at reducere udledningen af klimagasser. Det viser, at vores strategi om at øge produktionen af vedvarende energi og lave solstrøm på hver eneste ledige tagflade er den rigtige, siger Stephanie Lose, (V), i en pressemeddelelse.

Regionens samlede energiforbrug er faldet

Et af de initiativer, der er afledt af regionens klimastrategi, er, at regionens dieselbiler skal skiftes ud med elbiler. I 2020 blev der indkøbt 41 elbiler, og i det første halvår 2021 har regionen indkøbt 14 elbiler og opsat flere ladestandere på sygehusenhederne for at sætte yderligere skub i arbejdet med at elektrificere hele bilflåden.

Regionen arbejder samtidig også på at udfase olie og gasfyr på flere af regionens ejendomme til fordel for eldrevne varmepumper.