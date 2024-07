Campister holder ferie 24 kilometer fra deres hjem

- Vi elsker friheden ved campinglivet, og at vi er omgivet af andre mennesker. Der er ingenting, vi skal ordne, ingen hæk vi skal klippe eller hus, vi skal male, som hvis vi havde haft et sommerhus, fortæller 67-årige Lona Frøsig, der er pensionist.

- Campinglivet er simpelt, man er tæt på naturen, og det er nemt at skabe relationer med andre på en campingplads. Og så kan man campere i mange variationer og prislejer, forklarer landsformanden for Dansk Camping Union, Anne-Vibeke Isaksen.

- Her slapper vi af. Derhjemme har man altid gang i noget. Vi kan godt finde på at tage en charterrejse uden for højsæsonen, men jeg vil helst være her i vores campingvogn, siger Lona Frøsig.

Hun og manden bor i Vejrup kun 24 kilometer fra deres campingvogn. Det gør det nemt for dem at komme og gå som det passer dem året rundt.

Deres datter er blevet voksen og har selv fået børn - tvillingerne Johan og Lauge på fire år - som de garverede campister har fået selskab af på campingpladsen. Børnebørn kan nemlig komme gratis med deres bedsteforældre på Ribe Camping i denne uge og de to kommende.

- Det er hyggeligt, men der er også arbejde ved det, fortæller Lona Frøsig med et smil.

Nemt at få venner

Tvillinger er slet ikke de eneste børn på campingpladsen.

Familien Ramsdal Mitchell med to børn på ni og 11 år gør to dages holdt på Ribe Camping i autocamper, før de fortsætter turen mod Holland.

For dem handler campinglivet også om samvær med andre campister.

- Det er nemt for børnene at finde andre børn at lege med på campingpladser, og det er hyggeligt at være sammen med de andre campister, når vi for eksempel laver aftensmad i fælleskøkkenet, fortæller Pia Ramsdal Mitchell.