Sydvestjysk campingplads er årets favorit

Ribe Camping er kåret som årets danske campingplads 2024.

Det er Dansk Camping Union der står bag prisen, men det er danskerne, der har stemt sig frem til en vinder.

- Det er et kæmpe skulderklar, men det øger også gæsternes forventninger, som vi håber at indfri. Det motiverer os i hvert fald til at blive ved at udvikle og forny campingpladsen, siger Anne Hansen, der siden 2018 har været ejer af Ribe Camping med sin mand Jonas Sørensen.