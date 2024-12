Søs hylder hjerteløbernes lynhurtige indsats

Det var en aften, der begyndte som så mange andre, men den udviklede sig pludseligt til et mareridt for familien.

- Da jeg kom derover, var der allerede to hjerteløbere i gang med at give min far hjertemassage. Kort tid efter kom to paramedicinere og begyndte at arbejde på ham, fortæller Søs Nim Bøge Skov og fortsætter:

- Min mor og jeg satte os ud i udestuen og ventede, i hvad der føltes som evigheder. Men det varede kun 13 minutter. De fik liv i ham igen og kørte ham på hospitalet i Odense.

Taknemmelighed og fokus på hjerteløbernes arbejde

Efter episoden valgte Søs at skrive et opslag i Facebook-gruppen Info fra borger til borger i Esbjerg for at udtrykke sin taknemmelighed over for de frivillige hjerteløbere.

- Deres arbejde gjorde en forskel, og jeg ønskede, at de skulle vide, at deres indsats var med til at redde min fars liv, siger Søs Nim Bøge Skov.