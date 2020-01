Spænding inden brexit: Al omsætning fra Esbjerg-rederi ligger hos briterne

Mik Henriksen ejer tre CTV'er - Crew Transfer Vessels. To af dem er 39 meter lange og har plads til 60 tons last på fordækket. Foto: Line Sahl

Gennem fem år har Mik Henriksens skibe fragtet personale til og fra nogle af verdens største vindmølleparker på havet.

100 procent af rederiet MHO-COs omsætning ligger i dag hos de engelske offshore-projekter. De har allerede ventet i flere år, men Mik Henriksens og hans medarbejder må vente lidt endnu. I nat forlader Storbritaninen EU, og først derefter skal EU og Storbritaninen have forhandlet en handelsaftale på plads.

- Det er en meget spændende tid, vi går i møde. Vi har vores vigtigste samarbejdspartnere i England, og lige nu er det spændende, hvad der sker, siger rederidirektør Mik Henriksen til TV SYD.

Og brexit kan få store konsekvenser for rederiet.

- I værste fald kommer det til at betyde noget for vores vækst og kan lægge en dæmper på. Men generelt vækster offshore vind meget, så vi er ret positive i forhold til, at vi nok skal få vores skibe til at arbejde på de europæiske offshore vindmøller, siger Mik Henriksen.

Mik Henriksen begyndte som selvstændig i 2015. Siden da medarbejder staben vokset fra to til 40. Foto: Line Sahl

Et nyt flag i agterenden

Rederiet har i dag 40 ansatte og tre skibe, som alle er nogle af markedets største, når det kommer til at fragte mandskab ud til blandt andet vindmøller og monteringsskibe.

At briterne forlader unionen, er ikke nyt, så derfor har rederiet også arbejdet på andre markeder i den seneste tid.

- Det har været på vej i nogen tid. Vi har startet op med at byde ud til andre europæiske vindmølleparker i Holland, Tyskland, Belgien og Danmark, så der vil vi intensivere, siger Mik Henriksen, som lige nu afventer leveringen af yderligere to skibe til rederiets flåde.

I værste fald kan det også betyde, at de danske skibe må skiftet flaget ud til det britiske.

- Det kan lade sig gøre, men det vil vi selvfølgelig helst ikke. Hvis det sker, er vi dog klar på at oprette kontorer i England og sende folk derover, siger han til TV SYD.

Handelsaftalen skal være på plads om 11 måneder, men det ikke til at vide, om Mik Henriksens skibe fortsat skal sejle ud til britiske vindmølleprojekter.

- Det ville have en stor indflydelse for briterne, hvis de bestemmer sig for at sende de danske skibe ud af deres sektor, så ville det helt sikkert også betyde, at de europæiske sektorer sender de britiske skibe hjem, siger Mik Henriksen.

Han krydser fingre for, at aftalen falder ud til rederiets fordel, så de kan blive ved med sejle i engelsk farvand.

- Jeg tror og håber, at vores både bliver ved med at sejle derover på den ene eller andne måde. Det vil tiden jo vise, siger direktøren.