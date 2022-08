Spansk-argentinsk familie flyttede til Esbjerg efter at have set byen på Google Maps

Men hvilken dansk by? Tilfældigheder spiller ofte en rolle i selv vigtige beslutninger. Her var det simpelthen noget med, at der var direkte fly til Billund fra Sevilla.



Billund så....kedelig ud

Men skulle det så være Billund med Legoland og meget andet?

- Google Maps afslørede, at Billund så kedelig ud. Så vi kiggede på andre byer i nærheden, siger Vanesa med et undskyldende smil.

Valget faldt på Esbjerg. Måske lidt overraskende for mange.

- På videoer og på Google Maps kunne vi se, at Esbjerg er en mere moderne by. At det er en vigtig by i Danmark. Ikke for stor og ikke for lille. At den lå ved havet. Den virkede rigtig for os, forklarer Vanesa, der fører ordet, da Jesus engelsk-kundskaber ikke er så gode.

- Men I har aldrig været på besøg i Esbjerg før?

- Nej, nej, siger de og griner.