Spidskandidat til regionsrådet bliver rektor på Rybners

Politiker i fritiden

Spidskandidaten til regionsrådsvalget er dog heller ikke helt uerfaren inden for undervisningsområdet. I 25 år har hun undervist på gymnasier - senest på Rybners HHX. Hun tror ikke, at hun kommer til at have for mange bolde i luften.

- Jeg er jo et aktivt menneske, og rektorstillingen er mit primære job, og så går jeg til politik i min fritid, siger Mette With Hagensen.

Hvis hun bliver valgt ind i regionsrådet til næste års valg, så er fremtiden som rektor ikke så sikker.

- Det må vi se til den tid. Primært er jeg rektor. Politik kommer i anden række.

Tæt på erhvervslivet

Hos handelsgymnasiet ser de ansættelsen som moderne og ambitiøs. Hovedpersonen selv siger, at hun gerne ser eleverne komme tættere på erhvervslivet.

- Min mission er at udnytte størrelsen på handelsgymnasiet ved blandt andet at tilbyde de fag, som ligger i gymnasiets katalog og få etableret endnu mere samarbejde med erhvervslivet. Det er vi optaget af. At få vist vores elever, hvad de skal bruges deres viden til, siger hun.



Mette With Hagensen er53 år og nu rektor for i alt 726 elever på Rybners HHX.