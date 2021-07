Spillerforening om EfB-sag: - Første gang vi har sendt en sag til Arbejdstilsynet

Bestyrelsen har bedt træneren rette ind

EfB's bestyrelsesformand, Michael Kalt, fortæller fredag, at bestyrelsen har bedt træneren om at justere sin adfærd, og at den forventer, at det også fører til en forbedring af forholdet mellem træner og spillere.



- Vi tager anklagerne fra foreningen seriøst. Selvfølgelig vil vi gerne skabe et godt arbejdsmiljø for klubben og spillerne, for alle, der er involveret. Jeg tror, det har været en læringsproces for os som nye ejere, der arbejder i Danmark for første gang. Det har også været en læringsproces for Peter (Hyballa, red.), lyder det fra bestyrelsesformanden.

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra spillerne i EfB, men det har ikke været muligt.