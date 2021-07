Spillerforening sender Esbjerg-sag videre til Arbejdstilsynet

Træner uforstående

I spillernes anonyme beretninger, som er blevet bragt i flere medier, fremgår det blandt andet, at tyske Peter Hyballa er gået hårdt til flere unge spillere, at han har kommenteret og hånet spilleres vægt, og at der er skabt en ond stemning.

Bestyrelsesformanden i Esbjerg, Michael Kalt, fortalte i sidste uge, at man har bedt Peter Hyballa om at justere sin adfærd, og at det ikke er okay at tale grimt til de ansatte eller straffe dem fysisk.

I et interview med Süddeutsche Zeitung torsdag stillede Peter Hyballa sig uforstående over for, at spillerne er gået til medierne.

Hyballa mener, at uenighederne i Esbjerg slet ikke er unormale i professionelle fodboldklubber.

- Jeg er træner i krop og sjæl, og selvfølgelig er jeg krævende, for min træning er både intens og attraktiv.

- Vi er ved at ændre noget her, og hvis man ændrer noget, er det ikke alle, der kan lide det, siger Peter Hyballa til Süddeutsche Zeitung.

/ritzau/