Spillested mistænkt for ulovlige prisaftaler

Ifølge Konkurrenceloven er det forbudt for virksomheder at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. Aftalerne kan eksempelvis bestå i at fastsætte købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser.

Det er også ulovligt for to eller flere virksomheder at samordne deres konkurrencemæssige adfærd gennem oprettelsen af et joint venture

Kilde: retsinformation.dk