Spillesteder mærker stor sult efter nye musik-oplevelser

Bands fra USA

Flere små spillesteder er enten dukket op - cafeer, barer, værtshuse - eller har kunnet tilbyde endnu bedre musikere. Det gælder for eksempel det brune værtshus Vinbaren.

Her er de tætte lokaler præsenteres ofte dygtige lokale bands som Viva La Wolfe og South of Sundays for et kræsent publikum. Men nu melder bands sig helt fra USA sig. De vil også spille her.

- Vi har traditionelt haft en del små koncerter, men vi kan godt mærke i Tobakkens fravær, at vi har kunnet vælge bands, der normalt ikke ville spille på Vinbaren. Flere bands kontakter os, fordi de savner Tobakken som spillested, siger ejeren Denise Michael.