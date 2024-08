Spinkelt hjemmenederlag til EfB

Esbjerg fB tabte søndag på Blue Water Arena 0-1 til AC Horsens.

Esbjerg løb ind i andet nederlag i tre kampe i NordicBet Liga, da AC Horsens søndag var på besøg.

Gæsterne kom stærkt ud af starthullerne, da new zealandske Elijah Just efter knap ti minutters spil sparkede bolden flot i kassen, fra en position lige uden for feltet.

Generelt stod første halvleg i udeholdets tegn, og Esbjerg havde svært ved at komme til reelle chancer.

Det lykkedes dog bedre i anden halvleg, hvor EfB kom frem i banen, men stadig bøvlede med at true Horsens-målmand, Matej Delac, for alvor.

Derfor endte kampen 0-1 til ACH, der nu har seks point, EfB tre.