Spis en skovhave og få ren klimasamvittighed

2.300 træer og buske har de købt. Så er der jo ikke noget at sige til, at der skal arbejdes meget med at grave huller og dække dem til bagefter - nu med det lille træ stikkende op af jorden.

- Det her er en mirabel, siger Rasmus Jakobsen.

- Det her er en hassel, siger Virgil Bendixen.

Begge kommer fra Ribe og er sorte på hænderne af at skubbe jord ned i de udgravede huller.

Nem mad

Den tredje unge mand er Aron Tästesen fra Odense. Han er hjemme for at finde et job. Den slags skal også passes. De - og en gruppe frivillige fra venskabs- og familiekredsen - er i fuld gang med at etablere en skovhave på knap to hektar i Tjæreborg.

Og hvad er så det for en dims - den der skovhave?

De unge har fået stillet knap to hektar jord til rådighed for deres første skovhave. Foto: Finn Grahndin

Forestil dig en skov fyldt med små træer, buske, urter, grønsager. Med meget lidt arbejde kan du høste og spise planternes frugter, bær, nødder og salater.

Lidt som en stor køkkenhave. Men i modsætning til den almindelige køkkenhave vil der ikke være en masse planlægning og gravearbejde, formering, udplantning og vanding om sommeren.

Jens Osvald Asmussen er kommet helt fra Askov for at hjælpe til. Foto: Finn Grahndin

For klimaets skyld

Skovhaven i Tjæreborg er de tre unge mænds første. Men de er allerede nu blevet bedt om at etablere en hos genboen.

- Det er fedt, at der bliver vist interesse for vores ide. Vores mål er jo netop at etablere skovhaver for folk, der gerne vil have dem, siger Rasmus Jakobsen.

De er 19, 23 og 27 år. Og bekymrede for fremtiden, der varsler sorte skyer over klimaet. Nu gør de noget.

- Skovhaver lagrer CO2'en, de øger biodiversiteten, og de vil ikke kompromitere fødevareproduktionen, siger Virgil Bendixen.

Alternativ til traditionel landbrug

Rasmus Jakobsen forklarer det på den her måde:

- Mange siger, vi skal plante en masse træer, og det er også godt. Men hvis man planter træer på marker som den her, hvor der ellers skulle dyrkes fødevarer, så skal fødevarerne jo gro på en anden mark. Her planter vi en skovhave - hvor vi har træer og buske, der producerer mad - og kan holde på CO2'en.

Aron Tästesen siger:

- Vi forsøger at give et mere bæredygtigt alternativ til traditionel landbrug, som vi kender det. De skovhaver, vi opretter, vil ikke bære præg af de samme miljømæssige ulemper, som vi ser ved det traditionelle landbrug: Udpining af jorden, skovrydning og et energiregnskab helt ude af balance.

Første opgave er ligetil: Grav lige 2.300 huller og stik et træ ned i det og kast jord på igen. Men det skal gøres med omtanke. Foto: Finn Grahndin

Få men flere på vej

Der er ikke mange registrerede landbrug med skovhaver i Danmark. Mette Brodersen, bestyrelsesmedlem i Permakultur-Danmark, oplyser, at der kun er ni.

- Men vi kan tydeligt mærke, at der er mange flere på vej. Og så er der dem, der ikke er registrerede, men kaster sig ud i det.

Skovhaver.dk har opgivet at lave konkurrencedygtig landbrug med skovhaver.

- Det har vist sig at være en meget kompliceret sag at få en skovhave til at blive rentabel, siger medstifter Jakob Nyholm Jessen.

Skovhaver.dk etablerer nu skovhaver på mindre jordstykker som større villahaver.



Tålmodighed skal der til

De unge mænd håber på, at skovhaverne kan give dem en lille forretning. Skovgrønt hedder den. Dels ved at sælge skovhavens produkter til lokale handlende. Men især ved at sælge varen "At etablere skovhaver". For de skal designes specielt, så alle træer og planter får det sollys og den mængde vand, de har brug for. Det er en hel videnskab for sig - kaldet permakultur - som du kan læse mere om her: Permakultur

Tålmodighed kræver det. For de små træer og buske bliver ikke store overnight.

- Uha, nej det tager nok i hvert fald fem år, siger Rasmus Jakobsen.