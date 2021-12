“Spøgelsesbilist” var vendt rundt på glat motorvej

Selvom Esbjergmotorvejen på linje med alle andre større veje i Syd- og Sønderjylland er blevet saltet i løbet af natten, er der meget glat på visse passager. Det måtte især én bilist sande, da vedkommende ved fem-tiden fredag morgen kom kørende på motorvejen mellem Korskro og Esbjerg.



Vagthavende hos Syd- og Sønderjyllands Politi fik anmeldelser fra andre bilister på strækningen om en spøgelsesbilist. Bilisten var på vej mod øst og pludselig vendt rundt med lygterne mod vest, så det lignede en bil på vej i den forkerte retning.

Da to patruljer kom til stedet, viste det sig imidlertid, at der ikke var tale en spøgelsesbilist men derimod om et køretøj, der var vendt rundt på vejen på grund af meget glat føre.

Køretøjet holdt i nødsporet, da politiet ankom til stedet.

På motorvejen mellem Brørup og Holsted skete der senere på morgenen et mindre uheld på grund af det glatte føre, oplyser Vejdirektoratet. Uheldet spærrer det højre spor, mens der ryddes op.

Sne til Trekantområdet

Mange steder i landsdelen ligger temperaturen lidt over frysepunktet, mens vejtemperaturerne er under nul. Derfor kan det sagtens være glat mange steder.

- Der trækker byger ind fra vest. De begynder som tø-sne og går over i regn, så der kan opstå isglatte veje i formiddag, fortæller Frank Nielsen, vagtchef hos DMI.

Weekenden byder på en varmere lørdag, hvor temperaturerne kan komme op omkring fire-fem grader. Søndag blæser det op fra øst og nordøst og bliver lidt koldere, mens temperaturerne i mandagsdøgnet får svært ved at komme over frysepunket. Trekantområdet kan i begyndelsen af ugen se frem til lidt sne, hvor sneen indtil videre mest er faldet nord for Randers.