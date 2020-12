Spritny jernbanestation åbner søndag

Borgerne i Esbjergs østlige bydel kan fra mandag nu tage en ny station i brug, når den søndag er blevet officielt indviet.

Det sker på grund af corona-situationen virtuelt med snoreklip og hilsen på video fra transportminister Benny Engelbrecht, (S).

Muligheden for at stå på toget i Jerne skal binde Esbjerg bedre sammen med oplandet og betjene de mange pendlere,, der tager toget mellem Esbjerg, Varde og Ribe.

Lettere at pendle

Den nye lokalstation skal både gøre det nemmere at pendle på tværs af regionen og gøre det mere attraktivt for flere at tage toget frem for bilen.

- Det vil både give kortere rejsetider og gøre det mere attraktivt for borgerne i den østlige del af byen at tage toget frem for bilen. I regeringen ønsker vi, at toget skal være et grønt og attraktivt transportmiddel. Derfor er det vigtigt, at vi udbygger den kollektive trafik i områder, hvor der er behov for det, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Komplekst anlægsarbejde

Også i Banedanmark er man glad for, at den nye station står klar. Anlægsarbejdet har været relativt komplekst, da det er foregået i et byområde med begrænset plads.

- Derfor er vi også glade for, at vi nu kan åbne til tiden. Vi takker stationens naboer for generelt at have vist forståelse og for en god og konstruktiv dialog, mens arbejdet har stået på, siger Lars Blædel Riemann, områdechef for Anlæg Vest i Banedanmark.

På grund af den nuværende situation med COVID-19 har det ikke været muligt at afholde en traditionel indvielse på selve stationen.