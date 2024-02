Stærk fransk keeper står i vejen for Team Esbjerg i Metz

Det stærke franske hold med danskertrioen Anne Mette Hansen, Louise Burgaard og Kristina Jørgensen vandt med 36-31 og har sat kurs mod gruppens førsteplads.



Team Esbjerg ligger dog stadig lunt til at tage mindst andenpladsen, der baner vej direkte til kvartfinalerne.

Metz fører gruppe B med 20 point foran Team Esbjerg med 18. Ikast ligger treer med 17. Alle mangler at spille to kampe.

Metz-målmanden Hatadou Sako blev afgørende, da hun i en periode i anden halvleg ikke var til at overliste. Her knækkede den indtil da jævnbyrdige kamp over til Metz' side.

Samtidig fik Esbjerg aldrig forsvarsspillet til at køre.

Jesper Jensens hold nåede op på otte minutter uden scoring, hvilket reelt afgjorde kampen.



Franske Metz vandt 30-25 over Team Esbjerg.