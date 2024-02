Statsminister deltager i gudstjeneste i Ribe på toårsdag for krig

- Vores fokus er at gøre den sydukrainske by Mykolajiv fri for miner, og samtidig er vi med til at reparere infrastruktur, så ukrainerne har adgang til vand, varme og el.

Danmark har indgået et særligt partnerskab med Ukraine om Mykolajiv, hvor Danmark har et særligt ansvar for at genopbygge byen.

Senest blev det i oktober sidste år annonceret, at Danmark åbner et ambassadekontor i byen. Det kontor vil høre under den danske ambassade i Ukraines hovedstad, Kyiv.

Til gudstjenesten i Ribe Domkirke, der er Danmarks ældste domkirke, deltager også herboende ukrainere.

Fredsgudstjenesten starter lørdag klokken 16 og varer en time.