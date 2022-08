Stiger risikoen for angreb på Esbjerg Havn efter Nato-aftale?

Dog pointerer han, at graden af bekymring for et potentielt angreb, skal ses i forhold til selve formålet med udbygningen af havnen.

- Det handler om, at havnen skal bruges i tilfælde af krise eller krig i Østersø-området. Så man skal være lige så bekymret for, at havnen bliver et terrormål, som man er bekymret for krise og krig i almindelighed, siger han og tilføjer:

- Jeg køber desuden ikke ind på den modsatte præmis. At hvis Esbjerg Havn ikke blev et knudepunkt, så ville havnen udelukkende være et fredeligt sted, hvis der blev krig.