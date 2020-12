Hun følte, at hun spillede hovedrollen i en dårlig og uvirkelig film. Hun fik at vide, at tvillingerne skulle ud nu, men hun var så chokeret, at hun sugede sig ind i sig selv. Hun husker ikke, at skalpellen åbnede hendes mave, men hun husker lyden af grædende babyer.



- Det var surrealistisk, og det føltes som om, at det ikke var mig, det skete for, siger Stine.

Hun kom til sig selv, da hun lå på stuen med sting hen over et snit på maven. Mogens var der også. Tvillingerne var lagt i kuvøse på neonatalafdelingen. Tankerne var et virvar af følelser. Det var under to timer siden, at hun sad og spiste aftensmad. Hun vidste, at hendes tvillinger måtte være meget små. Få dage før var tvillingerne blevet vurderet til at veje 1000 gram. Var det normale børn? tænkte hun.