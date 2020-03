Stjernearkitekt advarer politikere mod højhusbyggeri

Lad os slå det fast med det samme. Jan Gehl er ikke fan af højhuse. Faktisk synes han, at "der er et hav af argumenter mod højhuse".

Så nyheden om at Esbjerg bycentrum - måske - får et 12 etagers højhus kun 100 meter fra Torvet, får sarkasmen frem i ham.

- Nå ja, det er da også vældigt godt. Det blæser jo heller ikke ret meget i Esbjerg.

Pludselige vindstød

Det Jan Gehl peger på, er at højhuse faktisk genererer blæst. Og jo mere blæst, der er i forvejen, desto værre.

- Det er tale om pludselige kraftige vindstør fra uventede sider, siger han.

Værre endnu bliver det længere oppe. Etage efter etage.

- Vindens hastighed stiger voldsomt jo højere op, man kommer.

Læs også Politikere: Ja til nyt højhus fem etager over grænsen

Jeg synes, de skal belave sig på at få Danmarks dejligste by i stedet for at bygge monumenter over deres egne mindreværdskomplekser. Jan Gehl, arkitekt, København

Drømme blæses væk

Så drømmen om at sidde på en altan med et køligt glas hvidvin i hånden kan hurtigt blæse væk i vestenvinden, mener han.

- Der er så mange eksemplet på, at altaner ligger ubenyttede hen. Og at folk end ikke kan åbne deres vinduer på grund af vinden.

Jan Gehl: Arkitekt og byplanlægger med fokus på byrum. Han har kontor i København, New York og San Fransisco.

Han har spillet en væsentlig rolle for at omdanne trafikerede byrum til gågademiljøer.

Jan Gehl skal ændre Sydneys centrum, således at det bliver lettere fremkommeligt for fodgængere og cyklister .

Han har skrevet flere bøger om byrum. Blandt andet "Byer for mennesker".

I 2009 kom Jan Gehl på finansloven og vil dermed modtage støtte fra Statens Kunstfond indtil sin død.

Byg dem udenfor byen

Et flertal i Esbjerg Byråd - 19 mod 12 - har netop besluttet, at kommunen skal gå videre med planerne ved at udarbejde en ny lokalplan for et 12 etagers højhus i midtbyen. Her er højden ellers syv etager lavere.

Den slags højhuse, der stikker op over de øvrige bygninger, kalder han for "hist-og-pist-højhuse" og "arkitektur, der stritter i alle retninger". Han ser meget hellere højhuse - hvis de nu skal bygges - placeret udenfor midtbyen.

- Hvem har nogensinde stået ved siden af et højhus og tænkt: "Her er da rart at være"? Det blæser, det er køligere, fordi højhuse kaster voldsomme skygger, og højhuse synes altid at vælte ned over en, siger han.

Mindreværdskomplekser

Jan Gehl foreslår, at politikerne i Esbjerg byråd tænker sig meget grundigt om.

- Jeg synes, de skal belave sig på at få Danmarks dejligste by i stedet for at bygge monumenter over deres egne mindreværdskomplekser.

Fremtiden? Planerne for et nyt højhus kommer senere ud i en høring, hvor folk kan komme med ris og ros. Om højhuset efter høringen bliver stemt igennem i byrådet? Ja, det svar blæser i vinden.