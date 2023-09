Største VM nogensinde afholdt i Esbjerg

Medalje til Esbjerg

Kampene begyndte allerede tirsdag, og omkring 650 deltagere har i løbet af ugen gjort deres bedste, for at lige præcis de kunne få lov til at løbe med guldet.

Også Syd- og Sønderjylland var repræsenteret til VM'et. På damelandsholdet kunne man finde Henriette Honore og Merete Kjær fra Esbjerg, mens Andreas Toft Jørgensen fra Aabenraa deltog på herrelandsholdet.

Det blev dog deltagere fra juniorlandsholdet, der endte med at hive en medalje med hjem til det vestjyske. Camilla Thatt Andersen fra Esbjerg vandt sammen med sin sjællandske makker, Nikolaj Jørgensen, bronze i kategorien mix duble.