Stor opbakning til Stephanie Lose, der søndag officielt bliver valgt som næstformand for Venstre

En 38-årig politiker med magt og som nu får mere magt. Hun nyder stor opbakning i sit bagland, og Peter Gæmelke, der sidder i den allerøverste top af Venstres ledelse, forretningsudvalget, er ikke i tvivl om, hun er den rigtige på posten:

- Hun er en god og solid politiker, som har gjort det godt, mener han.

Det er den afgående venstreborgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen, helt enig i:



- Stephanie Lose er driftsikker, pålidelig og troværdig. Hun skal ind og udfylde den næstformandsrolle, som den skal fyldes ud og skabe noget stabilitet og ikke puste formanden i nakken konstant, mener han.

Efter Inger Støjberg-balladen skal der atter ro på bagsmækken i Venstre:

- Vi har besluttet, vi vil have en formand, der er inde i Folketinget og en næstformand, der er her ude i baglandet, og der er hun den rigtige til at udfylde den rolle, siger Peter Gæmelke.

Det skal være slut med intern magtkampe i Folketingsgruppen. Og Stephanie Loses rolle er klart defineret af forretningsudvalget:

- Det bliver i første omgang at være med som en fantastisk støtte for formanden og være med til at bakke op om den politik, som formanden står for. Så skal hun være med til at tegne den profil overfor baglandet, siger Peter Gæmelke.