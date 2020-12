Storcenter holder åbent, så længe butikkerne gør

Ny black friday

Parkeringspladsen med de 750 pladser er så fyldt, at biler må parkere på de bagerste rækker nu. Der er kaldt flere hænder ind for at sikre den rette afstand blandt kunderne.

- Vi har black friday, alt er mere eller mindre kaos. Jeg har kaldt to ekstra vagter ind, siger Verner Thomsen.

Derfor synes han, det er forsvarligt fortsat at holde åbent.

- Der er virkelig styr på det, og jeg er fuldstændig tryg ved det, siger Verner Thomsen.



Han vurderer, at loftet på antal kunder i storcentret ikke vil blive nået.



- Den sidste kunde skal have sin julegave, og vi har til klokken 24 – men der skal vi så lukke, siger Verner Thomsen.