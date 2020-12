Storcentre under dobbelt pres fra nethandel og restriktioner

Men det er ikke restriktionerne, der er udfordringen i Broen i Esbjerg, men i stedet opfordringen om at handle enkeltvis.

- Allerede ved krav om mundbind faldt vores besøgstal, og nu er man ude med nye restriktioner. Det kan kun give faldende besøgstal. Der kommer til at være noget mersalg, som ikke bliver det samme i år, siger centerchefen.



Det skræmmer kunder væk

Den påstand bakker regionsmanager hos Bryggen i Vejle, Claus Brændgaard op om.

- For hver gang der er et pressemøde, så har det en indflydelse, fordi folk bliver bekymret over tingene. Hver gang har det haft en konsekvens for os, siger han.

Ligesom sine kollegaer i branchen håber han også på, at folk vil støtte den lokale handel ved at komme ud i de fysiske butikker.

- Covid-19 har sat alt normalt ud af drift, og det har været svært at forudse, hvornår folk de kommer. Vi håber julehandlen bliver god, men vi er bekymret for at folk de holder sig væk fra de fysiske butikker, siger Claus Brændgaard.

Vi gør det jo allerede i forvejen

Hos Danske Shoppingcentre fortæller adm. direktør Jesper Faurholdt, at man i centrene allerede har indført ensrettede gange og skiltning samt at man ikke er i nærheden af det loft, som regeringen har sat på kvadratmeter.

Derfor undrer det Jesper Faurholdt, at butikkerne igen bliver mødt af nye restriktioner, når der ham bekendt ikke er dokumentation for større smitteudbrud i et shoppingcenter.

- Jeg er mere bekymret for, at man får skabt et billede af, at det er utrygt at komme i et shoppingcenter. Vi har taget anbefalingerne alvorligt hele vejen og været på forkant med mange tiltag.