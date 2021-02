Store planer: Kunstgødning og brændstof skal produceres med vindmøllestrøm

Den danske fondsforvalter Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) vil opføre et power-to-x-anlæg (ptx) i Esbjerg.

Grovvarekoncernen DLG med hjemsted i Fredericia har sammen andre aktører netop underskrevet en hensigtserklæring på, at man vil understøtte afsætningen af grøn ammoniak.

Udover DLG er Arla, Danish Crown, Mærsk og DFDS blandt aktørerne i projektet, oplyser DLG i en pressemeddelelse tirsdag morgen..



Anlægget i Esbjerg, som efter planen skal stå færdigt i 2026, skal hjælpe landbruget med at gøre fremtidens kunstgødning grønnere. I dag importerer erhvervet kunstgødning, som primært er produceret på energi fra naturgas og kul, og derfor hilser DLG også den nye bæredygtige teknologi velkommen.

Bag projektet står den grønne fondsforvalter Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), som ud over at samarbejde med partnere i landbruget og søfarten er gået sammen med en række investorer, Esbjerg Kommune og DIN Forsyning for at realisere projektet.

Udover gødning til landbruget, vil den ammoniakken også kunne bruges som grønt brændstof til skibsfart, og desuden skal overskudsvarmen fra produktionen bruges til at opvarme husstande.