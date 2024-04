Stort legat til esbjergenser - Nu skal kendt digter oversættes

Det er ikke noget, man bare får smidt i nakken. Det treårige arbejdslegat fra Statens Kunstfond. Her nærmere bestemt Legatudvalget for litteratur. Det ved Jacob Jonia særdeles godt.



- Jeg er utroligt glad og beæret over at få sådan et skulderklap. Det var lidt af en drengedrøm, som jeg faktisk ikke troede ville gå i opfyldelse, siger han.

855.000 kr. modtager han nu. Det giver ham arbejdsro til at kaste sig over et mere dybdegående projekt. Han har blandt andet valgt at oversætte den tyske forfatter og filosof Johann Wolfgang von Goethes digte, som kun findes på dansk i meget gamle versioner.

Flotte roser

Det gør han, fordi forlaget Det apoetiske Bureau gerne vil udgive dem, og fordi det er den slags, man ikke kan nå, når man skal oversætte på fuld tid. Under normale omstændigheder oversætter Jacob Jonia over tyve sider om dagen.

Med tildelingen kommer også en begrundelse fra legatudvalget. Den indeholder noget af en buket roser. Således skriver udvalget blandt andet: "Jacob Jonia er et af landets mest velanskrevne oversætter fra tysk” og ”Uanset om Jacob Jonia oversætter lyrik eller thrillers eller særpræget, filosofisk prosa, er hans oversættelser præget af usvigelig sproglig sikkerhed og en fremragende fornemmelse for originalteksternes tonefald og nuancer.”

Et pudsigt sammenfald

Den 57-årige Jacob Jonia har netop udgivet anden del i trilogien om det første danske rejsehold, ”Dansen om guldkalven”, og er ved at skrive den tredje.

Han blev i 1994 landskendt med den provokerende bog ”Sådan får du 13 uden at lave lektier – Håndbog for dovne stræbere”.

I øvrigt er han netop nu i Venedig. Et pudsigt sammenfald.

- 80 procent af Goethes lyrik er enten skrevet her eller handler i hvert fald om Italien. Men faktisk er det et rent tilfælde, for rejsen blev planlagt længe før, jeg fik noget at vide om legatet, siger han.