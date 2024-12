Stort område skal blive til moser og enge - hvis landmændene vil

Gymnasium dropper studietur til New York af hensyn til klimaet

Ledelsen på Tønder Gymnasium har besluttet at erstatte skolens traditionelle studietur til New York i efterårsferien med en togtur til Firenze.

Det skriver DR.

En beslutning, hvor eleverne ikke blev taget med på råd.

- Jeg havde glædet mig til, at jeg skulle til New York, så da den blev aflyst, tænkte jeg, at det var sygt nederen. Men jeg er meget tilfreds med, at erstatningen blev Firenze, og efter jeg fandt ud af, at det var på grund af klimaet, at den blev aflyst, fik jeg et meget mere positivt syn på sagen, siger Bille Kolbeck-Andersen, der går i 1.g.

Ifølge gymnasiet vil en tur til New York udlede cirka 1.500 kilo CO2 per person, mens en tur til Firenze med tog vil udlede cirka 3 kilo CO2 per person.