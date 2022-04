Stort skib skal skubbe til den grønne omstilling

I Esbjerg lægger man snart fra land med endnu et projekt, der skal sende den grønne omstilling i den rigtige retning.



Det er Blue Water Shipping, der har hyret et transportskib, af typen PX 121 fra Ulstein, der nu skal være med til at sende flydende CO2 til Nordsøen, hvor man vil lagre det under havets overfalde.

- Det er en stor milepæl for Blue Water Shipping. Vi er et skridt nærmere lagring af CO2 i den danske del af Nordsøen, og det er vi meget tilfredse med, siger Allan Dahl Leiberg, der er chef for forretningsudvikling inden for energi og projekter i Europa hos Blue Water Shipping.

Det sker som et led i Project Greensand, der målrettet arbejder for at udvikle og demonstrere, hvordan Danmark kan lagre CO2 under havbunden i den danske del af Nordsøen.

Nyheden kommer under en måned efter, at Project Greensand kunne meddele, at de havde fundet en leverandør af containere til transport af flydende CO2.