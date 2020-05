Streetfood-marked genåbner efter konkurs og corona

Ny ejer. Men samme koncept. Sådan da.

Esbjerg Street Food er stadig her i 2020-versionen et madmekka med noget til ganen fra flere forskellige lande. Italien, Indien og Marokko.

Men madoplevelserne fra gryden er blevet spicet up med flere heftige synsoplevelser.

Noget af loftet har sin helt egen dekoration. Foto: Finn Grahndin

- Vi vil gerne have, at kunderne hver gang de kommer, kan opleve noget nyt, siger ejeren Dan Lia Christensen og kigger op i loftet, hvor der hænger en masse farverige paraplyer.

- Og det er altså ikke fordi taget er utæt, siger han med et grin.

Presset

Dan Lia Christensen har puttet et ukendt millionbeløb i foretagendet. Han er tidligere medejer af en række diskoteker nu kan han tilføje lidt ekstra til CV'et, nemligrestaurantejer.

Tidligere diskoteksejer Dan Lia Christensen satser nu på succes på madscenen. Foto: Finn Grahndin

Med en udfordring foran sig. For restaurantmarkedet i Esbjerg er i forvejen trængt af en række nyåbnede madsteder. Nu kommer han selv med syv nye. Og corona-krisen har presset markedet yderligere, fordi folk ikke måtte komme på restauranterne, som derfor ikke kunne tjene ret mange penge.

Uheldigt - eller heldigt?

Åbningen af Esbjerg Street Food var fastlagt til den 27. marts. Men det fik corona-virussen spændt ben for. Men nu sker det altså. Og corona-krisen kan faktisk betyde, at folks sult efter at gå ud at spise nu falder sammen med, at det igen er blevet lovligt - og falder sammen med Esbjerg Street Foods åbning.

Rasmus Slot glæder sig til at besøge Esbjerg Street Foods madboder for at se - og smage - hvad de tilbyder. Foto: Finn Grahndin

En drøm

I hvert fald er Rasmus Slot meget klar til at indtage mad her fra madstedet.

- Jeg glæder mig meget. Her er et stort udvalg af forskellige retter, man normalt ikke finder i Esbjerg, siger han.

Også ejerne af de syv madboder glæder sig.

- Det her er en passion for mig. En drøm, der altid har været der. Og nu glæder jeg mig til at møde kunderne, siger medejer af madboden "400 grader".

Konkurs

Det tidligere Street Food marked i byen åbnede den 2. maj 2018. Men allerede et år efter - og på trods af mange gæster - gik stedet konkurs i juni 2019 med et underskud på to millioner kroner.

Dan Lia Christensen håber på, at hans ønske om at se 500 gæster hver dag går i opfyldelse.