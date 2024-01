Styregruppe tager nyt skridt for at få amerikanere ud af Esbjerg

opdateres



Lokale kræfter vil have de amerikanske ejere ud af fodboldklubben Esbjerg fB, og derfor er der nu indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Det oplyser både klubben og den styregruppe, der står bag et løsningsforslag, som skal få den ombruste klub tilbage på danske hænder.

- Dette handler om EfB’s overlevelse, og det første skridt er at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vores plan om at tilføre klubben 50 millioner kroner over tre år vil blive forelagt, siger Henry Heiberg, der er formand og talsmanden for styregruppen, i en pressemeddelelse.

Den plan, som styregruppen vil præsentere på den ekstraordinære generalforsamling, er allerede præsenteret for selskabet Esbjerg Investment Limited, der med amerikanske Paul Conway i spidsen ejer fodboldklubben.

Amerikanerne har imidlertid ikke reageret, og derfor har styregruppen indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at få sagen afklaret.

Styregruppen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, fordi den blandt andet består af minoritetsejere, der tilsammen ejer mere end 30 procent af selskabet bag Esbjerg fB.