- Dette handler om EfB’s overlevelse, og det første skridt er at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vores plan om at tilføre klubben 50 millioner kroner over tre år vil blive forelagt, siger Henry Heiberg, der er formand og talsmanden for styregruppen, i en pressemeddelelse.



Den plan, som styregruppen vil præsentere på den ekstraordinære generalforsamling, er allerede præsenteret for selskabet Esbjerg Investment Limited, der med amerikanske Paul Conway i spidsen ejer fodboldklubben.