Det skriver JydskeVestkysten.



Tobakken og andre spillesteder i Jylland og på Fyn er mistænkt for at forhøre sig ved hinanden om honorarer til kunstnere for dermed at vinde en konkurrencefordel, hvilket, styrelsen mener, er i strid med konkurrencelovgivningen.

Dermed lader det til, at Konkurrencestyrelsen har grund til at tro, at Tobakken har snydt kunstnere for penge over en årrække.