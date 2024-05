Styrmand og fans jubler over lokalt ejerskab

Det har længe slået gnister mellem den amerikanske ejer, Paul Conway, på den ene side - og den lokale styregruppe med Henry Heiberg i spidsen og mange EfB-fans på den anden.

Men i dag blev rekonstruktionens retning afgjort. Kreditorerne stemte ja til de lokale, EfB Ejendommes plan, hvorfor Esbjerg fB igen er i lokale hænder.

- Jeg vil sige kolossal tak til alle de mennesker og virksomheder, som på forbløffende kort tid har givet tilsagn om over, at de vil tilføre klubben 50,5 millioner kroner over de næste tre år. Det er fantastisk, siger Henry Heiberg.

Han har længe kæmpet for stabilitet i klubben, og derfor ser han også frem til, at den lokale styregruppe kan sætte en retning for klubben.

- Det betyder, at klubben formentlig om nogle få dage igen kan lave aftaler og forlænge kontrakter med spillere. At der er ro på bagperronen, og at der kommer en ny bestyrelse ind og tager sig af klubben - men som selvfølgelig respekterer og er klar over, at der formentlig vil køre et kæremål, hvor landsretten må kigge på det her, siger han.

I medgang og modgang

Til dagens retsmøde var ikke kun advokater, presse og dommere mødt op for at overvære den endelige dom.



Også en større gruppe Esbjerg-fans ville følge med - og selvom flere blot ønskede klubbens overlevelse, så var andre mildest talt lettede over sagens udfald:

- Vi kan kun være glade for afgørelsen, for så ved vi, at der er penge. I dag er det vigtigste, at der er blevet sat et foreløbigt punktum, så vi kan komme videre, siger Ea Hug, EfB-fan.

- Det her er et stort skridt i den rigtige retning. Klubben kan komme ind i en vis form for stabilitet, og spillerne og medarbejderne har nu en vis sikkerhed for, at de kan beholde deres job, siger Peter Sørensen, EfB-fan

Dagens beslutning i retten betyder altså, at lokale kræfter skal stå i spidsen for klubbens rekonstruktion - men de amerikanske ejere, Esbjerg Investments Limited, der indtil nu har haft aktiemajoriteten i den vestjyske klub, har kæret dommen om en rekonstruktion fra april måned.