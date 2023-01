Styrtdyk i antallet af nystartede virksomheder: Særligt kritisk i storkommune

- En udfordring, når du er en start up, er, at du skal have nogen, der tror på dig. Alle går jo med livrem og seler, og så er det meget svært at være start up.

Sydbank, Vækstfonden og EKF havde lavede en finansieringspakke til Alpha Aqua.

- Det gjorde, at vi kunne komme videre, men forskningsprojektet sammen med Ålborg Universitet gjorde, at vi fik råd til at bygge den første af de store renseenheder og teste hele den teknologi, det kræver at producere fisk på et bæredygtige recirkulerende fiskeproduktionsanlæg.

Forskningsprojekt gav gearskifte

For Alpha Aqua har det forskningsmiljø, der findes i byen, altså haft en afgørende betydning for virksomhedens muligheder for at nå dens mål.