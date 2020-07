Succes på konservatoriet: Unge vilde med at studere computermusik

Et klaver er det ikke rigtigt. Og da slet ikke en violin eller en tværfløjte. De klassiske instrumenter på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg er blevet skiftet ud på EMOL-linjen. Det står for Elektronisk musik og lydkunst.

I stedet står en af de unge, der starter på EMOL-linjen efter sommerferien - Jonathan Bagger, 23 år - og spiller på en Maschine. De elektroniske rytmer styrer han med alskens forskellige knapper. Mange af dem lyser op. Noget publikum til en klassisk koncert ikke helt er vant til.

Lydene spyr ud fra boksen her. Kaldet en Maschine. Foto: Finn Grahndin

Nu har jeg muligheden for at være hele mit eget band på én gang. Det er mig, der er alle instrumenter. Jonathan Bagger, studerende på Syddansk Musikkonservatorium

Rekord

Men for mange unge ører klinger det skønt. Så skønt, at EMOL-linjen i år har fået 28 ansøgere.

- Det er rekord. En luksus for os, for så kan vi vælge de allebedste blandt de mange ansøgere, siger leder af EMOL-linjen, Claus Garhn.

Leder af EMOL-linjen på Syddansk Musikkonservatorium, Claus Garhn: - Elektronisk musik er blevet mainstream. Foto: Finn Grahndin

En global trend

Fire af de 28 kom gennem nåleøjet. For 15 år siden startede den linjen for elektronisk musik med kun tre studerende. Nu er der 23. Han ser begejstringen for den elektroniske musik som en global trend.

- Før var det meget et undergrundsfænomen. Det kunne godt være meget eksperimenterende, men i dag er det blevet langt mere main stream, og man kan høre det i radioen. Elektronisk musik er med på en eller anden måde i næsten al musikproduktion i dag, siger Claus Garhn.

Vil du høre Jonathan Baggers netop udgivne album: Soundcloud: Soundcloud.com/iamfodi - her er det gratis at streame musikken, og den bliver udgivet løbende her. Bandcamp: iamfodi.bandcamp.com - Her kan hele albummet streames gratis, men man har også mulighed for at købe det som digitalt download for 5 kr.

Overtager de det hele?

Trods succesen mener han ikke, at konservatoriets 110 studerende bare skal skiftes ud med unge, der er vilde med den elektroniske musik.

- Det er vigtigt, at vi holder fast i de forskellige linjer. De studerende har rigtigt godt af at lære af hinanden, siger han.

Jonathan Bagger er vild med elektronisk musik, men han kan sagtens spille guitar - også. Foto: Finn Grahndin

Computernørder

De studerende var førhen mere en slags "computernørder", der ikke nødvendigvis var særligt musikalske i klassisk forstand. I dag er der stadig flere studerende, der har en musikalsk grunduddannelse, men nu ønsker at skifte spor for i højere grad at skabe deres egen musik. Sådan som Jonathan Bagger. Som netop har udgivet et album med sin egen musik. Men teknikken spiller selvfølgelig en kæmpestor rolle.

- Nu har jeg muligheden for at være hele mit eget band på én gang. Det er mig, der er alle instrumenter, siger han.

Vil du vide mere? Læs om uddannelsen her:

Vil forkynde

Om fem år er han færdig med konservatoriet. Klar til arbejdsmarkedet.

- Jeg tænker, at jeg gerne vil undervise. Forkynde den elektroniske musik. Jeg synes, at det er ærgerligt, at der ikke er flere, der dykker ned i denne fantastiske verden, hvor så megen musik slet ikke er skrevet endnu, siger den 23-årige esbjergenser.