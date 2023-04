Super-museum på højkant

Bestyrelsen for de to museer er i gang med at undersøge muligheden for at fusionerer og dermed skabe en større, mere robust og slagkraftig museumsorganisation.

Tanken er, at de to museer kan give de besøgende mere, hvis de går sammen end de kan hver for sig.

- Museums- og attraktionsmarkedet er enormt konkurrencepræget, og vi tror på, at vi kan få endnu flere til at kigge mod vores område, hvis vi slår kræfterne sammen. Ved at fusionere vil vi få langt større muskler, siger Jakob Lose, der er bestyrelsesformand for Fiskeri- og Søfartsmuseet.