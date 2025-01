Sure billister fyldte Ingrids indkørsel med skrald - nu har sagen taget ny drejning

- Han har opbygget et kæmpe netværk, så eleverne kommer fra hele Danmark for at tage kørekort hos ham. Sideløbene har vi også en tolk til førstehjælp, så vi kan lave det hele på arabisk til de elever, der har et stort behov for at integrere sig, så de kan komme ud at arbejde, siger Malene Nygaard Christensen.

- Udfordringen er helt klart teoriprøven, hvor de ikke kan forstå alle begreberne på dansk, så mange vil komme i klemme, fordi de ikke kan tage prøven på deres eget sprog, siger Malene Nygaard Christensen, der frygter, at det kan blive et samfundsproblem.

Indtil 1. januar i år havde eleverne mulighed for af egen lomme at betale en tolk for at tage med til både teori- og køreprøve, men det blev forbudt fra årsskiftet. Nu frygter kørelæreren i Vejle, at mange med udenlandsk baggrund kommer til at opgive at tage et kørekort.

Køreprøven skal fremadrettet kunne afvikles på enten dansk eller engelsk hos Færdselsstyrelsens prøvesagkyndige. Dermed bortfalder den nuværende mulighed for at bruge tolk. Der vil dog være særlige foranstaltninger i forhold til at aflægge prøve på tysk i det dansk-tyske grænseområde, samt på færøsk og grønlandsk. Tiltaget skal hindre muligheden for at snyde i forbindelse med prøver på sprog, som den prøvesagkyndige ikke behersker.

Hvis ikke den prøvesagkyndige kan sproget, bliver det ikke opdaget, men Malene Nygaard Christensen mener, man kunne have tyet til andre tiltag end at forbyde tolkene.

Argumentet for de nye regler har været at komme snyd til livs, fordi der har været indberetninger om tolke, der kommer med svarene på vegne af eleverne.

- Vi har mange, der skal bruge kørekortet til at køre for GLS eller Bring, men de kan ikke komme ud og arbejde uden et kørekort, siger hun.

- Jeg vil tro, at det i bedste fald kommer til at tage dem tre måneder mere at tage kørekortet. Og så vil jeg ikke tænke på, hvad det i værste fald vil tage for dem, der har rigtig svært ved det. Og det er jo så bare tid, men der er jo også noget økonomisk i det, siger Malene Nygaard Christensen.

De nye regler er kun tre dage gamle, og det er for tidligt at sige, hvilken betydning de får for Malene Nygaard Christensen og hendes team, men hun frygter, at det kan blive sværere at få hjulene til at køre rundt.

- Hvis vi mærker konsekvensen af det her hårdt, så går vi 60 procent ned i omsætning. Ikke lige på én gang, men hen ad vejen, og det er altså meget, når vi har opbygget et stort kundegrundlag over de sidste 20 år, som egentlig bare kan kan smuldre på no time, siger hun.